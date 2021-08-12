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Yaramazlara biraz batar!

Evde ‘arı istilası’: 10 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi’nde yaşayan Ali Ala’nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.


Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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