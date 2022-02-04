‘Evcilleştirilmek için’ kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedavi altında

Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 234 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Tanıdan sonra da zorlayıcı, çoğu kez stresli bir süreç başlıyor. Hastalara söylenen pek çok şey ya da davranış iyi niyetli de olsa yaralayabiliyor. Hastalar, “Bize ‘Güçlüsün, yeneceksin, herkes oluyor, saçının kökü sende’ telkinleriyle gelmeyin” diyor.