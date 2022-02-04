‘Evcilleştirilmek için’ kanat tüyleri kesilen kızıl şahin tedavi altında

Karabük’te ‘evcilleştirilmek için’ kanat tüyleri kesilerek uçması engellenen kızıl şahin, tedavi edildikten sonra yeniden doğal hayata salınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine yakın kırsal bölgede yurttaşların ihbarı üzerine uçamayan bir kızıl şahin buldu.
Kanat tüyleri kesildiği için uçamadığı anlaşılan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
AA’ya konuşan veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, kızıl şahinin kanatlarındaki tüylerin olmadığını söyledi.
Bu nedenle kızıl şahinin uçamadığını belirten Topuzoğlu, evcilleştirmek için kanat tüylerinin kesildiğini düşündüklerini, tedavisinin yapılacağını ve yeniden uçamaya başlayacağını kaydetti.