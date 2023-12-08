CHP’nin ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunların nedenlerinin saptanarak, gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

Kira fiyatlarındaki artışlar, son yıllarda ev sahibi ve kiracıların birbirlerini öldürmesi dahil birçok soruna neden oluyor.

CHP, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’e araştırma önergesi verdi.

ANKA’nın haberine göre grup önerisinin gerekçesini açıklayan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

“Kira fiyatlarındaki artış kontrolden çıkmış durumdadır. Mahkemelerde kiracı-ev sahibi davalarında ciddi artışlar olmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yaşadığı 30 büyükşehirde ortalama kira bedellerinin asgari ücretin yüzde 79’unu aştığı ifade edilmektedir. Ülkenin her yerinde, yoksulluk sınırı altında, kiralarını ödeyemediği için eşyalarıyla sokağa atılan, ev sahibi ya da kiracısı tarafından darp edilen, kavga sonucu ölümlerin gerçekleştiği olaylara çokça şahit olmaktayız. Bu kriz, toplumsal cinnet boyutuna ulaşmış ve vatandaşlarımız hükûmetin çözemediği barınma krizini artık canlarıyla ödemeye başlamışlardır. Gelin, hep birlikte tüm ülkenin kanayan yarası olan barınma sorunu için, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların çözümü için Meclis araştırma komisyonunu kuralım. Bugün bu eller evet için kalksın.”

Muhalefetin de desteklediği CHP’nin bu önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.