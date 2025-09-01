Eurobasket 2025: Milliler dörtte dört yaptı

Eurobasket 2025’te A Milli Basketbol Takımı, gruplardaki dördüncü maçta Estonya’yı yenerek namağlup ünvanını korudu.
Ergin Ataman yönetiminde milliler, Eurobasket 2025’te üçte üç yaparak son 16 turuna kalmayı garantilemişti.
Milliler namağlup ünvanını korumak için parkeye çıktı. Estonya’yla oynanan maçı Türkiye 84-64 kazandı.
Karşılaşmada periyot sonuçları şöyle oldu:
- Birinci periyot: 25-13
- İkinci periyot: 46-27
- Üçüncü periyot: 65-49
- Dördüncü periyot: 84-64
Böylece milli takım grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
Ay yıldızlılar gruplarda son maçta liderlik hedefiyle Sırbistan karşısına çıkacak.
Avrupa Şampiyonası kadrosu
Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı milli takımın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.