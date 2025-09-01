Eurobasket 2025: Milliler dörtte dört yaptı

Eurobasket 2025’te A Milli Basketbol Takımı, gruplardaki dördüncü maçta Estonya’yı yenerek namağlup ünvanını korudu.

Fotoğraflar: AA

Ergin Ataman yönetiminde milliler, Eurobasket 2025’te üçte üç yaparak son 16 turuna kalmayı garantilemişti.

Milliler namağlup ünvanını korumak için parkeye çıktı. Estonya’yla oynanan maçı Türkiye 84-64 kazandı.

Karşılaşmada periyot sonuçları şöyle oldu:

  • Birinci periyot: 25-13 
  • İkinci periyot: 46-27
  • Üçüncü periyot: 65-49
  • Dördüncü periyot: 84-64

Böylece milli takım grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Ay yıldızlılar gruplarda son maçta liderlik hedefiyle Sırbistan karşısına çıkacak.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı milli takımın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası: 1 Eylül programı ve kanallar

Avrupa Şampiyonası: A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü maça çıkacak

EuroBasket 2025: Türkiye Portekiz’i de yenerek üçte üç yaptı

EuroBasket 2025: Türkiye Çekya’yı da yenerek ikide iki yaptı

EuroBasket 2025: Türkiye, ev sahibi Letonya’yı 93-73 yendi

Avrupa Şampiyonası: A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk maça çıkıyor

Milli takımın Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda grubu belli oldu


