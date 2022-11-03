Etiyopya İç Savaşı’nda ateşkes imzalandı

Etiyopya’da iki yıldır süren iç savaş, kuzeydeki Tigray güçleri ve Etiyopya hükümetinin imzaladığı ateşkesle durdu.

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Bir Afrika Birliği elçisi, ‘Etiyopya’da savaşan tarafların çatışmaların kalıcı olarak durdurulmasını resmen kabul ettiğini’ söyledi. Böylelikle, milyonlarca insanı yerinden eden ve kıtanın bir bölümünü istikrarsızlıkla tehdit eden iki yıllık savaşın yakında sona ereceği umudu yeşerdi.

The Guardian’ın haberine göre, Nijerya’nın eski cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria’daki barış görüşmelerine ilişkin ilk brifingde, Etiyopya hükümeti ve Tigray yetkililerinin ‘düzenli, sorunsuz ve koordineli bir silahsızlanma’ üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Etiyopya başbakanı Abiy Ahmed dün akşam yaptığı açıklamada, anlaşmayı ‘anıtsal’ olarak nitelendirdi, “Barışa olan bağlılığımız sarsılmaz ve anlaşmanın uygulanması için işbirliğine olan bağlılığımız da aynı derecede güçlü” dedi.

Önceki ateşkes Ağustos’ta bozulmuştu

Daha önceki ateşkes Ağustos ayında bozulmuş ve her iki taraf da müzakere pozisyonlarını güçlendirmek istediği için savaş alanında şiddet yoğunlaşmıştı.

BM bu ay, çatışmaların sivillere ‘sarsıcı’ bedeller ödettiğini söylerken BM genel sekreteri António Guterres, çatışmanın ‘zaten kötü insanı koşullarda yaşayan siviller üzerindeki yıkıcı etkisini‘ gündeme getirmişti.

Etiyopya hükümetinin baş müzakerecisi Redwan Hussein, “Artık bu anlaşmaya uymak hepimizin görevidir” derken Tigraylı mevkidaşı Getachew Reda da ona katılarak ‘acı veren tavizler’ verildiğini söyledi.

Çatışmaların sebebi neydi?

Etiyopya hükümeti, 2018 yılına kadar ülkenin iktidar koalisyonunda öncü rol oynayan TPLF’yi (Tigray Halk Kurtuluş Cephesi), tüm ülke üzerinde Tigrayan egemenliğini yeniden kurmaya çalışmakla suçluyor. Tigrayan liderlerse Etiyopya başbakanını baskıcı hükümet ve ayrımcılıkla suçluyor. İkisi de birbirinin suçlamalarını reddediyor.

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TPLF, federal hükümetin kendi bölgesindeki hakimiyetini tanımasını, savaş suçlularının yargılanmasını ve Tigray halkına kendi kaderini tayin etme imkanının verilmesini istiyor.

Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi’nin yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya’nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyor, söz konusu mutabakatın kalıcı olmasını temenni ediyoruz” ifadesine yer verildi.