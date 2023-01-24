Ethan Hawke yönetecek, Maya Hawke oynayacak: Wildcat’in çekimleri başladı

Ethan Hawke çekimlerine birkaç gün önce başladığı Wildcat filminde, başrolü kızı Maya Hawke’a verdi.

Ethan ve Maya Hawke Fotoğraf: Ethan Hawke/Instagram

Oyuncu Ethan Hawke, dördüncü yönetmenlik deneyimine oyuncu kızını da ortak etti ve Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden Flannery O’Connor‘ın hayat hikâyesi beyazperdeye aktarırken başrolü Maya Hawke’a verdi.

Hawke aynı zamanda senaryosunu yazdığı ‘Wildecat‘ adlı filmde, 39 yaşında hayatını kaybeden O’Connor‘ın, ilk romanını yayımlamak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye aktaracak.

‘Gençleri Flannery O’Connor’la tanıştıracak olmaktan mutluluk duyduklarını’ söyleyen Ethan Hawke’ın 24 yaşındaki kızı dışında seçtiği oyuncu kadrosunda; Laura Linney, Philip Ettinger, Rafael Casal, Steve Zahn, Cooper Hoffman, Willa Fitzgerald, Alessandro Nivola ve Vincent D’Onofrio gibi isimler var. 10 Ocak 2023’te Louisville’de çekimlerine başlanan Wildcat filminin vizyon tarihi henüz belli değil.

Nepo bebeği tartışmalarının ortasında

Maya Hawke’ın yalnızca babası değil annesi de sinema dünyasının ünlü bir ismi; Uma Thurman. Bu durum genç Hawke’ı son dönemde sık sık gündeme gelen nepo bebeği tartışmalarının ortasında bırakıyor.

Nepo, ‘nepotizm‘ yani ‘akraba kayırmacılığı’ kavramının kısaltması. Nepo bebeği, anne babasının ününden ve gücünden yararlanarak yaptığı işte öne çıkan çocukları, özellikle de gösteri dünyasındaki ünlü çocukları nitelemek için kullanılıyor.