Et ve süt üreticileri grevde: Etin 120, sütün 10 lira olması lazım

Et ve süt üreticileri, ‘Dünya Gıda Günü’nde et ve süt fiyatlarını protesto için greve çıktıklarını belirterek, sanayicilere ürün satmayacaklarını duyurdu.

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Ulusal Süt Konseyi (USK), uzun bir aranın ardından çiğ süt alım tavsiye fiyatına zam yaparak 8 lira 50 kuruşa yükseltti. Ancak bu fiyat da üreticileri memnun etmedi. Bir kilo sütün maliyetinin 10 TL’nin üstünde olduğunu belirten üreticiler, zarar ettiklerini söylüyor.

Market raflarında sütün fiyatı, USK’nın tavsiye fiyatının çok üstünde. Protein değeri en yüksek bir kilo çiğ süt üreticiden 9 liradan alınıyor, ancak bir litre süt marketlerde en az 18 TL’den satılıyor.

ANKA’nın aktardığına göre Türkiye’nin farklı bölgelerinden süt üreticileri ve besiciler, maliyetlerinin üstünde bir fiyat belirlenene kadar ürünlerini satmayacaklarını, Dünya Gıda Günü olan bugün greve başladıklaırnı duyurdu. Çiftçiler, grevin gerekçesini anlattı.

‘Gıda krizi geliyor dedik kimse dinlemedi’

Etin ve sütün fiyatı değer kazanana kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını söyleyen Kahramanmaraşlı üretici Yakup Konan şöyle konuştu:

“Enflasyon bizi çok eziyor. Mazotu, gübresi yüzde 300 zamlandı. Yonca, bu yıl 4 bin TL. Kendi tarlamızdan biçtiğimiz saman, bize bin TL’ye mal oluyor. Kaba yem de aşırı yükseldiğinden dolayı artık paritenin kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. İki yıl önce ‘Gıda krizi geliyor’ dedik, kimse bizi dinlemedi. Hakkımızı arıyoruz. Uluslararası bir parite istiyoruz, bu da hakkımız.”

‘Sen bizi niye küstürüyorsun abi?’

Samsun’un Çarşamba ilçesinden Davut Battal hayvanlarının çoğunu kestirmek zorunda kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1998’den beri biz bu işin içindeydik. Kurban Bayramı öncesine kadar baktık ki bu iş bizi göçürecek, bütün danaları kestirdik. Burada matematik profesörü olmaya gerek yok ki. Bu girdi maliyetleri düşmediği sürece biz bu işin içinden çıkamayız. 20-25 kiloluk süt veren inekler şakır şakır kesildi. Ben üzerimdeki montu beş sene giyerim ama bu boğaz her gün yiyecek. Biz, meşakkatli sektörüz. Baban da ölse ilk önce dananın yemini vereceksin, sonra da gidip babanın başında ağlayacaksın. Bu işin ne düğünü var ne bayramı var. Sen, bizi niye küstürüyorsun abi?”

‘Enflasyonun sebebi de sonucu da biz değiliz’

Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Hodoğlu köyünden Ferit Hodoğlugil de bütün üreticilere birlik olma çağrısı yaptı: “USK’nın açıkladığı fiyat, bu işin maliyeti bile değil. Bu işin sürdürülebilmesi için adil bir fiyat çıkması lazım. Etin 120 lira, sütün 10 lira olması lazım. Aksi takdirde hayvanları satmamız lazım. Enflasyonun sebebi de sonucu da biz değiliz.”

Dünya Gıda Günü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), kuruluş yıldönümü 6 Ekim’i her sene Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde; gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak büyük önem arz eden açlık ve gıda israfı konularına dikkat çekilmeye çalışılıyor.

Dünya Gıda Günü’nde, dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanmasıyla yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiliyor.