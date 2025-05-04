Estetikte implant devri: Kadınlar güzellik, erkekler 'erkeksi'lik peşinde

MESUDE DEMİR

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Yüzde doğuştan ya da farklı sebeplerle oluşan anatomik bozuklukları düzeltmek için kullanılan implant, artık estetik amaçlı takılıyor. Kadınlar daha güzel, erkeklerse ‘erkeksi’ (maskülen) görünmek için tercih ediyor.

Aslında implant bildiğimiz protez. Hemen hepsi yarım ay şeklinde. Görseller: Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Yüze yönelik estetik girişimlerde seçenekler her geçen gün artıyor. Bazıları yılları geri çevirmek, bazılarıysa yeniden şekillendirmek için kullanılıyor. Endüstri ürettikçe talep artıyor ve hatta ‘yaratılıyor‘.

Aslında implant bildiğimiz protez. Hemen hepsi yarım ay şeklinde. Hacim kazandırmak, çene, çene ucu, burun, yanak, alın, gözaltı, dudak gibi bölgeleri belirginleştirmek ve bazen de orantı sağlamak için işe yarıyor.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin (ISAPS), estetik-kozmetik prosedürler üzerine yıllık küresel anketinin 2023 sonuçlarına göre o yıl tüm yüze (ve başa) yönelik 6,5 milyondan fazla işlem yapılmış. Bu bir önceki yıla göre 19,6’lık bir artış demek. En sık yapılan işlemler; göz kapağı, burun, dudak büyütme, meme estetiği.

Cerrahi olmayan işlemlerde ilk sırada botulinum toksini (botoks) yer alıyor. Arkasından hyaluronik asit dolguları geliyor.

Erkeklerin talepleri her geçen yıl artıyor

Toplam estetik operasyonların yüzde 85,5’i kadınlara yapılsa da erkeklerde daha fazla artış var. Bu durum, esas olarak yüz ve baş bölgesinde yapılan cerrahi operasyonların yüzde 18 artmasıyla açıklanıyor.

Yüze takılan implantlar da erkeklerin talep ettiği estetik işlemlerden biri.

Diken’in sorularını yanıtlayan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. Burak Sercan Erçin, erkeklerin implantları daha maskülen görünmek için talep ettiğini söyledi.

Burak Sercan Erçin Diken’in sorularını yanıtladı.

Yüzdeki yumuşak dokuları şekillendirmek için pek çok ameliyat yöntemi ve malzeme var. İskelet yapısıyla ilgili estetik girişimlerse bu implatlarla yapılıyor. İmplantlarla hedeflenen, yüz oranlarını düzeltmek, dengelemek ve hiç kuşkusuz estetik görünüm elde etmek.

En sık çene ucuna takılıyor

İmplantlar kemik hatlarını daha belirgin ve güçlü gösteriyor. Erkekler de tam da bu nedenle, çene hatlarını keskinleştirmek ve elmacık kemiklerini belirginleştirmek için plastik cerrahların kapısını çalıyor.

“Bizim toplumumuzda çene küçük ve geride” diyen Erçin şöyle devam etti: “Çene implantı görünümü inanılmaz bir şekilde iyileştirebiliyor. Elmacık kemikleri ve çene kenarları belirgin, avurtları çökmüş yüz daha maskülen. Mesela Brad Pitt’i düşünün. Çene kenarları çok belirgin. Bu erkekler arasında arzulanan bir görüntü. İmplantları en sık çene ucuna takılıyoruz. Çene ucu implantı yüzün proporsiyonunu tamamlıyor. Erkekler, ‘Kadınlar burnu biraz kemerli diye ameliyat oluyorlar, memeleri biraz küçük diye büyütmek istiyorlar. Bizim de beklentilerimiz var’ diyor.”

Erkekler keskin çene kadar belirgin elmacık kemikleri de görmek istiyor. Erçin, “İmplantları iskelet yapısını güçlendirmek, görünür hale getirmek için kullanıyoruz. İmplantlarla hem güçlü bir yüz ifadesi sağlanıyor hem de doğallık korunuyor. Bu da kişinin özgüvenine olumlu yansıyor” dedi.

İmplantlar kalıcı

Yüze yönelik ameliyat dışı yöntemlerin (dolgu, askı, botoks vs.) etkisi zamanla azalıyor ve kayboluyor. Bu nedenle tekrarlanması gerekiyor. Örneğin dolgular tamamen kaybolmuyor, birikerek yüzde asimetriye, doğal olmayan görünüme yol açabiliyor. Dayanıklı, biyouyumlu (titanyum, medpor, silikon, politetrafloroetilen ve polietilen gibi) malzemelerden üretilen implantlar ameliyatla takılmaları gerekse de kalıcı. Erçin “Yıllar boyunca formlarını koruyorlar” dedi.

İmplantlara erkekler ilgi gösterse de hala kadınlar daha yüksek oranda talep ediyor. Erçin, “Bazen elmacık kemiklerini daha belirgin hâle getirmek istiyor. Alt çenesi biraz geride oluyor. Çene ucuna bir implant konuluyor mesela. Yüzün bütün proporsiyonu tamamlanıyor. Tabii ki doğru implant ve boyut seçimi önemli” dedi.

Peki ameliyat izi kalıyor mu? Erçin ameliyat için genellikle yüzdeki doğal boşlukları kullandıklarını söyledi: “İmplantı takacağımız bölgeye göre örneğin ağız içinden girerek yerleştiriyoruz. Tabii ki bazen implantın boyutuna ve materyaline göre ciltten kesi yapmak da gerekiyor. Çene implantını çenenin altından, alın implantını saçlı deriden girerek koyuyoruz.”

Erçin: Dudaklar için tercih etmiyorum

Dudak implantları da var. Ancak Erçin dudak implantını tercih etmediğini anlattı: “Dudaktan küçük bir kesiyle koyuluyor. Tercih etmememin sebebi, implantın dayandığı sert bir nokta yok. Tutunacağı yumuşak doku. Dudak kıvamından farklı kıvamda bir şey, her ağız hareketiyle oynayacak. Dudak için dolguyu tercih ederim.”

İmplantlar madem hacim kazandırıyor, yüz germenin yerini tutabilir mi? Sarkmayı, hacim eksikliğini bir miktar giderebileceğini ancak yüz germenin yerini tutamayacağını belirten Erçin, “Sarkma ve hacim eksikliği hafifse bir miktar giderebiliriz. Ancak sarkma için ideal yöntem germe” dedi.

Erçin’in verdiği bilgiye göre implantların komplikasyon oranları ‘kitabi’ olarak yüzde 1-5 arasında. Erçin, “Bu aslında çok düşük bir oran” dedi.