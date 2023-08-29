Esra Dermancıoğlu, film sektöründeki yaş ayrımcılığını eleştirdi: Sanki Türkiye’de 27’den sonra herkes zombi!

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Türkiye’deki filmlerde sadece gençlerin yüzeysel ilişkilerinin anlatıldığını söyleyerek 40 yaş üstüne ayrımcılığa dikkat çekti: “40 üstüler olarak biz aşk da yaşıyoruz, konuşuyoruz, ifade ediyoruz, beynimiz çalışıyor!”

Görseller: Instagram

Dermancıoğlu, Instagram’dan MUBİ’de izlediği ve beğendiği bir film sonrası aklına gelenleri söylediği bir video paylaştı.

Türkiye’de sektörde ‘paraların tepetaklak döndüğünü’ belirten oyuncu “Bu ülkede 40 yaş üstü erkek ve kadın yaşıyor, biliyor musunuz?” dedi.

‘Senaristlerin belki yazmak istediğini ama yapımcının kabul etmediğini’ söyleyen Dermancıoğlu, şöyle devam etti:

“Biz televizyonda dizi seyretmiyoruz artık. Bir defile seyrediyoruz, bunlar dizi değil. Kızları giydiriyorlar, bir defile gibi ne bir hikaye var ne bir şey var… Madem 20 ile 27 arasında da bir şeyi açamıyorsun, o jenerasyonu da zaten bir şekilde yakalayamıyorsun. ‘Aşk Taktikleri’ diye işler yapılıyor. Ne aşk taktiği? Hangi taktik? Öyle bir şey yok, eski onlar. Amerika’da onu 200 yıl evvel yaptılar. İkinci Dünya Savaşı’nda yaptı Amerika o filmleri. Kimsenin taktik maktik yaptığı yok.”

‘Babalar gibi seyrederler’

Sektörde 40 yaş üstü kadın ve erkeklerin hikayelerinin anlatılmadığını kaydeden oyuncu, şunları dedi:

“50 zaten mezar. 50 yok zaten, 50’lerin hepsi entübe Türkiye’de. 45 yaşında kadının hikayesini koysan seyretmeyecekler zannediyorlar. Babalar gibi seyrederler çünkü bu ülkede 20 ile 27 yaş arası insanlar dışında orta yaş insanlar da yaşıyor.

40 da yaşıyor, 45 de. Onun aşkı da var. Yaşıyoruz! 40 üstüler olarak biz aşk da yaşıyoruz, konuşuyoruz, ifade ediyoruz, beynimiz çalışıyor! Yani Alzheimer olmuyorsun 40’tan sonra. Sanki Türkiye’de 27’den sonra herkes zombi. Herkes mezar altında, hiç kimse hiçbir şey yaşamıyor! Bir tek 20 ile 27 yemek yiyor, aşk yaşıyor, sevişiyor. Biz? Entübe!”