Ayvalık Film Festivali’nde yer alacak ilk filmler duyuruldu

Bu yıl 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde yer alacak ilk filmler belli oldu. Festival, Cannes’da prömiyerini yapan ‘May December’la açılacak.

Seyir Derneği tarafından Azize Tan direktörlüğünde, Fatih Özgüven danışmanlığında hazırlanan festival için geri sayım başladı.

8 Eylül’de Biletix üzerinden ve Ayvalık’ta Küçük Han’da açılacak gişeden bilet satışlarının başlayacağı festival programında yer alacak ilk filmler belli oldu.

Festivalin uluslararası programında bu yıl Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Selanik gibi dünya festivallerinde prömiyerini yapan ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Toronto Film Festivali’nin ardından ülkemizde ilk kez Ayvalık’ta gösterilecek yılın merakla beklenen filmleri yer alıyor.

Festival ‘May December’la açılacak

2023 Cannes Film Festivali’nde ana yarışmada dünya prömiyerini yapan Todd Haynes imzalı ‘May December’, festivalin açılış filmi olacak. 14 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amiftiyatro’da gerçekleşecek töreninin ardından gösterilecek film, Natalie Portman ve Julianne Moore’un performanslarıyla büyük övgü toplamıştı.

Oyunculuk üzerine oyunbaz bir drama diye nitelendirilebilecek film, yirmi yıl önce basını meşgul eden bir skandalın, çekilecek bir film nedeniyle tekrar gündeme gelmesini konu alıyor. Skandalın gerçek kahramanı Gracie rolünde Juliane Moore’u, çekilecek filmde Gracie’yi canlandıracak Elizabeth rolündeyse Natalie Portman’ı izliyoruz.

Dünya festivallerinden Ayvalık’a…

Sararmış Yapraklar

2011 yılındaki ‘Umut Limanı’ filminden sonra Altın Palmiye adayı olarak geri döndüğü 2023 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Jüri Ödülü’nü kazanan usta yönetmen Aki Kaurismäki’nin yirminci filmi ‘Sararmış Yapraklar’ festivalde izleyiciyle buluşacak.

Trajikomik bir aşk hikâyesini tüm aksiliklere rağmen umutla anlatan film, Uluslararası Eleştirmenler Birliği’nin (FIPRESCI) bu yılki ‘Büyük Ödül‘üne de layık görüldü.

Canavar

Dünya prömiyerini yaptığı 2023 Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Senaryo’ ve ‘Kuir Palmiye’ ödüllerini alan, festival yolculuğuna Karlovy Vary Film Festivali’nde devam eden Hirokazu Kore-eda imzalı ‘Canavar’ (Monster), önümüzdeki ay Toronto Film Festivali’nin ardından Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak.

‘Yeşil Papayanın Kokusu’ ve ‘Bisikletçi’ filmleriyle tanınan Vietnam asıllı Fransız yönetmen Trần Anh Hùng’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nden ‘En İyi Yönetmen Ödülü’ ile döndüğü filmi ‘Şeflerin Aşkı’ programda yer alan bir başka yapım.

Öğretmenler Odası

İlker Çatak’ın, prömiyeri 2023 Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde gerçekleşen bol ödüllü yeni filmi ‘Öğretmenler Odası’ festivalde seyirciyle buluşacak filmlerden bir diğeri. Almanya’nın bu yılki Oscar adayı olarak seçilen film yaklaşan ödül sezonunda öne çıkması ve ses getirmesi beklenen filmlerden.

Festivalde seyirciyle buluşacak Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno imzalı ‘Kabahatliler’ ise 76’ncı Cannes Film Festivali’ndeki ilk gösteriminin ardından ‘geleceğin kült filmlerinden olacak’ diye değerlendirildi. Film, yeni bir hayat kurabilmek için çalıştıkları bankayı soymaya karar veren Moran ve Roman’ın sıra dışı yolculuklarını anlatıyor.

‘Ülke ve Özgürlük’, ‘Ayaktakımı’, ‘Benim Adım Joe’, ‘Ben Daniel Blake’ gibi filmlerin yönetmeni, politik başyapıtların yaratıcısı Ken Loach imzalı ‘Umudunu Kaybetme’ (The Old Oak) de festival programında yer alıyor. Loach’un son filmi olacağı söylenen yapım, Kuzey İngiltere’de maden işçilerinin yoğunlukla yaşadığı bir kasabada filme ismini veren barda geçiyor ve bölgeye gelen Suriyeli mültecilerle halk arasındaki gerilimi konu alıyor.

İnşallah Erkek Olur

Cannes Film Festivali’ne seçilen ilk Ürdün filmi olarak tarihe geçen Amjad Al Rasheed’in yönettiği ‘İnşallah Erkek Olur’ programdaki dikkat çeken filmlerden bir diğeri. Kocasının ani ölümünün ardından sadece bir kızı olduğu için sahip olduğu her şeyde ailesinin hakkı olduğunu öğrenen Nawal’ın hak mücadelesini anlatan film, Nawal’ın yaşadığı toplumda erkek çocuk sahibi olmanın önemini gözler önüne seriyor.

Dört Kız Kardeş

Oscar’a aday gösterilen ‘Derisini Satan Adam’, ‘Güzel ve İtler’ gibi filmleriyle tanınan Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania, Cannes Film Festivali’nden Golden Eye ödülüyle dönen filmi ‘Dört Kız Kardeş’te umut ve isyan dolu bir kız kardeşlik hikâyesi anlatıyor. Dört kızından ikisi Libya’ya IŞİD için savaşmaya giden Olfa’yı odağına alan Ben Hania, başarılı bir doküdramayla buluşturuyor seyirciyi.

Nasıl Seks Yapacağız?

Görüntü yönetmeni Molly Manning Walker’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Nasıl Seks Yapacağız?’ bu yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterildi ve bu bölümün ‘En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Film, mezuniyet yeterlilik sınavının sonucunu beklerken tatile giden üç genç kadını odağına alarak, gençler arasındaki akran zorbalığını, kalp kırıklıklarını ama hepsinden önemlisi cinsel taciz ve rıza inşasını soğukkanlı bir şekilde işliyor.

Vurgun Yemek

İlk gösterimini Selanik Film Festivali’nde yapan ve geçen yıl Hollanda’nın Oscar adayı seçilen yazar-yönetmen Martijn de Jong’un dokunaklı filmi ‘Vurgun Yemek’ Ayvalık’ta yönetmenin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Nanni Moretti’nin Cannes Film Festivali’nde yarışan yeni filmi ‘Güzel Günler’de, Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalinin İtalyan Komünist Partisi üzerindeki etkisini anlatan bir film çeken ve ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle zor günler geçiren nevrotik bir yönetmeni anlatıyor.

Michel Gondry’nin sekiz yıl sonra çektiği ve 76’ncı Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde dünya prömiyerini yapan filmi ‘Çözümler Kitabı’ da filmini tamamlamaya çalışan depresif bir yönetmen hakkında sıra dışı bir komedi.

Yeniden Başla

Zach Braff’ın yazıp yönettiği başrolleri ‘Midsommar’ filmiyle tanınan Florence Pugh ve usta oyuncu Morgan Freeman’ın paylaştığı ‘Yeniden Başla’ da festivalde izleyiciyle buluşacak bir diğer film.

Festivalin programında yer alacak diğer filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.