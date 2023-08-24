İlker Çatak’ın ‘Öğretmenler Odası’ Almanya’nın Oscar adayı oldu

İlker Çatak’ın ‘The Teachers’ Lounge’ (Öğretmenler Odası) isimli filmi Oscar ödülleri için aday gösterildi.

Oscar’da aday adayı olan filmin adaylığı, akademi üyelerinin değerlendirmesi sonucu belli olacak.

Almanya’da dokuz kişiden oluşan jüri, 13 film arasından İlker Çatak’ın dördüncü uzun metrajlı filmi Öğretmenler Odası’nı seçti.

Leonie Benesch’in başrolünde olduğu film, matematik ve beden öğretmeni olarak ilk işine başlayan idealist bir öğretmeni takip ediyor.

Türk kökenli öğrencisinin hırsızlıkla suçlanmasıyla Carla olayın derinine inmeye karar verir, ancak idealleri ve sistemin arasında kalır. Gerçeği arayışı, onu sinirli ailelerin, inatçı iş arkadaşlarının ve agresif öğrencilerin odağı haline getirir.

Prömiyerini Berlin’de yapan Öğretmenler Odası, Almanya’nın en büyük film ödüllerinden Golden Lola’da film, yönetmen, kadın oyuncu, senaryo ve kurgu kategorilerinde ödül kazandı. Berlinale’den de ödülle dönen film festival yolculuğuna Toronto, Hayfa, Busan, Gent ve Valladolid’a devam etti. Ayrıca Avrupa Film Ödülleri’nde kısa listeye kaldı.

Film, Türkiye’de ilk kez 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali‘nde gösterilecek.