Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül’de başlıyor

Seyir Derneği tarafından 14-19 Eylül arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı.

Görsel: Ayvalık Film Festivali

Festivalde bu yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde dikkatleri üzerine çeken yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri sonrası söyleşiler ve güncel meselelere dair panellerle sinema dolu günler yaşanacak.

‘Genç Sinema’ programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler sinema profesyonelleriyle buluşup, festivalde çalışma deneyimi kazanırken çocuklar içinse 17 Eylül Pazar günü tüm güne yayılan etkinliklerle dolu bir ‘çocuk günü’ düzenlenecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Godard Anısına Nefret / Le Mépris Gösterilecek

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, geçtiğimiz yıl arkasında büyük bir sinema hazinesi bırakarak 91 yaşında aramızdan ayrılan usta sinemacı Jean Luc Godard anısına Nefret / Le Mépris filmini izleyiciyle buluşturacak.

Nefret / Le Mépris, Godard’ın İtalyan yazar Alberto Moravia’nın romanından uyarladığı, başrollerinde Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Amerikalı oyuncu Jack Palance ve Alman yönetmen Fritz Lang olan, en önemli filmlerinden biri. Godard filmde para ve sanat paralelinde aşk ve aşkın bitişi temalarını ele alıyor.