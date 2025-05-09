Espressolab tasarımcı Mahir Akkoyun'a tazminat davası açmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, listedeki kahve zinciri Espressolab firmasının kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Site iki gün sonra erişime engellenmişti. Ardından açılan ‘boykotyap.net’se beş gün yayında kaldıktan sonra 2 Nisan’da erişime engellenmişti.

İnternet sitesi şu an yayına ‘boykotyap.org‘ üzerinden devam ediyor.

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, boykot çağrısı nedeniyle 24 Nisan’da Espressolab’in kendisine tazminat davası açtığını duyurmuştu.

Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı.



Tazminat istiyor. pic.twitter.com/rXkdrl0PDS — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) April 24, 2025

Dün de Akkoyun şirketin kendisine açtığı tazminat davasını şöyle duyurdu:

“Espressolab bana 200 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açmış :D”

Fotoğraf: @mahir_gra / X