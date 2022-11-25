Eskişehir’de suya yüzde 70 zam

Eskişehir’de şebeke suyunun fiyatı metreküp başına 7,93 liradan 13,50 liraya çıktı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu 3’üncü Birleşim 1’inci Oturumu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenledi.

AA’nın haberine göre genel kurulda şebeke suyu fiyatında yüzde 70 oranında artış talebi görüşüldü. Talep, oy çokluğuyla kabul edildi.

28 Kasım Pazartesi’den itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle şebeke suyunun metreküp fiyatı 7,93 liradan 13,50 liraya yükseldi.

Bu yıl içinde şebeke suyu fiyatına yüzde 60 ve yüzde 40 oranında iki kez zam yapılmıştı.