Eskişehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi evini yaktı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi evini yaktı.
Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokağı’ndaki üç katlı apartmanın üst katında yaşayan 45 yaşındaki Habib K. evini yakıp dairesinden atladı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülen Habib K’nin sağlık durumuysa ağır.
Yangında evde beslenen 10 güvercinin de öldüğü tespit edildi.