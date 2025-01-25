Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi evini yaktı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi evini yaktı.

Fotoğraf: AA

Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokağı’ndaki üç katlı apartmanın üst katında yaşayan 45 yaşındaki Habib K. evini yakıp dairesinden atladı.


112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülen Habib K’nin sağlık durumuysa ağır.

Yangında evde beslenen 10 güvercinin de öldüğü tespit edildi.

Balıkesir’de evde yangın: İki kardeş öldü

İzmir’de evde çıkan yangında beş kardeş hayatını kaybetti

SON HABERLER