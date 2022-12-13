Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de evli olduğu erkek tarafından dövülen kadın, bebeğini kaybetti

Eskişehir’de 31 yaşındaki Nasrullah N., sekiz aylık hamile eşi F.N.‘yi karnından tekmeleyince bebek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: csgorselarsiv

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin ‘karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü’ söyledi. Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Nasrullah N.’nin iki yıl önce de dört aylık hamile eşi F.N.’yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

SON HABERLER

Elon Musk, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından bugün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.