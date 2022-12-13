Eskişehir’de evli olduğu erkek tarafından dövülen kadın, bebeğini kaybetti

Eskişehir’de 31 yaşındaki Nasrullah N., sekiz aylık hamile eşi F.N.‘yi karnından tekmeleyince bebek hayatını kaybetti.

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İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin ‘karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü’ söyledi. Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nasrullah N.’nin iki yıl önce de dört aylık hamile eşi F.N.’yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.