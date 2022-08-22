Eskişehir’de 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu

Eskişehir’de Koza Altın AŞ’nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi’ndeki tesislerinde 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi.

Bu kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

Fotoğraflar: AA

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

“Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllındaki cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır.”

Bulunan kaynağın 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacağı belirtildi.