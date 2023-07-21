Eski Ülkü Ocakları başkanına ‘suç uydurma’ davası

Ankara başsavcılığı, Eski Ülkü Ocakları başkanı Alaattin Aldemir hakkında, seçim sürecinde ortaya attığı ‘siyasi cinayetler işlenecek’, ‘Kılıçdaroğlu’na saldırılacak’ gibi iddialar nedeniyle ‘suç uydurma’ suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Aldemir, 7 Mart’ta katıldığı televizyon programında, millet ittifakı liderlerini seçim süresince can güvenliklerine dikkat etmeleri konusunda uyarmış, bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı düzenleneceğini iddia etmişti.

AA’nın aktardığına göre Ankara 75’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde, Aldemir’in dört ay önceki açıklamalarına yer verildi.

Söz konusu beyanların, ‘siyasi cinayet’ iddiasını içermesi üzerine Ankara başsavcılığınca aynı tarihte resen soruşturma başlatıldı. İddianamede, kolluğa talimat verilerek Aldemir’in televizyonda dile getirdiği iddialar için çözümleme tutanağı düzenlendiği ifade edildi.

İddianamede, 8 Mart’ta bilgi sahibi olarak dinlenilen Aldemir’in “Benim beyan etmiş olduğum mafya gruplarıyla ilgili olarak daha önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi” dediği kaydedildi.

Ciddi çelişki var

Aldemir’in televizyonda ortaya attığı somut sayılabilecek iddialarıyla, bilgi sahibi sıfatıyla verdiği beyan arasında ciddi çelişki olduğu vurgulandı. ‘Suç uydurma’ suçundan üç yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 75’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.