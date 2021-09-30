Eski sevgiliden genç kadının aracına ‘şekerli tuzak’

İstanbul’da bir adam eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek tuzak kurdu.
Bahçelievlerde iki hafta önce yaşanan olayda hemşire kadın sabah saatlerinde işe gitmek için aracına bindi.
Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye fren hidroliği bölümünde şeker bulunduğu söylendi. Durumdan şüphelenen kadın apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Hemşire, kayıtları incelediğinde dört yıldır beraber olduğu ve geçen günlerde şiddet nedeniyle ayrıldığı Mazlum T.’nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Görüntülerde Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına şeker döküyor.
Bunu üzerine genç kadın savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.