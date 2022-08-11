Eski MB başkanı Naci Ağbal, holding yöneticisi oldu

Para politikası konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ayrı düştüğü için Merkez Bankası’ndaki (MB) başkanlık görevinden bir geceyarısı kararnamesiyle alınan Naci Ağbal, Kazancı Holding Yönetim Kurulu başkan yardımcılığına getirildi.

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Ağbal, para politikasında genel kabul görmüş uygulamaları tercih eden, bu sebeple, enflasyon tehlikesi karşısında politika faizini artıran bir başkandı. Ağbal uzmanlar tarafından AKP döneminde görev yapan MB başkanları arasında en sağduyulu kararları alabilen ve geleneksel politikalardan ayrılmayan bir isim olarak gösteriliyordu.

Ağbal, Kazancı Holding ve iştirakı Aksa Enerji Yönetim Kurulu başkan yardımcısı görevini üstlendi. Şirketin açıklamasına göre Ağbal aynı zamanda Kazancı Holding, Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev alacak.

Bu kapsamda Ağbal’ın Kazancı Holding globalleşme stratejileri ve mali işler başkanı olarak görev alacağı bildirildi.