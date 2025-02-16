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Yaramazlara biraz batar!

Eski kayınpederini öldüren polis tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp eski bacanağını yaralayan polis memuru tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Dün akşam saatlerinde eski kayınpederi Yaşar T.’yi silahla vurarak öldüren, eski bacanağı İ.A.’yı da yaralayan Bolu’da görevli polis memuru H.D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde dün akşam eski kayınpederi Yaşar T.’nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi’ndeki evine gelen polis memuru H.D., çıkan kavgada silahla Yaşar T. ve İ.A.’yı yaralamıştı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar T., müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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