Eski kayınpederini öldüren polis, gözaltına alındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaralayan polis, gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis H.D, eski kayınpederi Yaşar T’nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi’ndeki evine geldi.

H.D, burada Yaşar T. ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. üzerinde taşıdığı silahla Yaşar T. ve İ.A’ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Y.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan ancak yakalanan H.D’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.