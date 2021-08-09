Eski eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü

Antalya’da bir kişi eski karısı ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.
AA’nın haberine göre Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine giden eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdükten sonra A.A. eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç’a (54) silahla ateş etti.
Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesiyle olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.
Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.