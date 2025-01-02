Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı.

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Uzun X hesabından şunu paylaşmıştı:

“Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur.”

İstanbul başsavcılığı, ‘X hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığını’ açıkladı.

Uzun Ankara’da gözaltına alındı.