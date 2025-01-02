Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Uzun X hesabından şunu paylaşmıştı:


“Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur.”

İstanbul başsavcılığı, ‘X hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığını’ açıkladı.

Uzun Ankara’da gözaltına alındı.

Eski istihbaratçı Sabri Uzun’a ‘FETÖ’ davasında beraat

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Eski istihbaratçı Sabri Uzun’a 11 ay 20 gün hapis

Eski istihbaratçı Sabri Uzun tutuklandı

Polis istihbaratının eski başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Eski istihbarat müdürü Uzun’dan AKP’ye: Sizin bana yaptığınızı FETÖ bile yapmadı

SON HABERLER

Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard ağır içki grubuna zam geldiğini duyurdu.