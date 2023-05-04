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Yaramazlara biraz batar!

Bolsonaro’nun evine polis baskını

Eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun evinin, Covid-19 aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla polis tarafından arandığı bildirildi.

Jair Bolsonaro. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başkent Brasilia’da, Bolsonaro’nun evine baskın yapan polis, Covid-19 aşı sertifikasında sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski devlet başkanının cep telefonuna el koydu.


Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD’ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürüldü.

Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, “Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim” dedi.

Polisin açıklamasındaysa söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Brasilia ve Rio de Janeiro’da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, Covid-19’un küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını birçok kez söylemişti.

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