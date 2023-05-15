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Yaramazlara biraz batar!

Eski bakan İdris Naim Şahin Meclis’e giremedi

İYİ Parti’den Ordu 1’inci sıra milletvekili adayı olan eski İçişleri bakanlarından İdris Naim Şahin, Meclis’e giremedi.

İdris Naim Şahin. (AA)

AKP hükümetinde İçişleri bakanlığı yapan Şahin, İYİ Parti’den Ordu birinci sıra milletvekili adayı gösterilmişti.


Anadolu Ajansı’nın verilerine göre Ordu’da tamamı açılan sandıklardan İYİ Parti yüzde 9,85 oy alabildi. Şahin, en yakın rakibi MHP’li milletvekilinin yaklaşık 3 puan gerisinde kalarak Meclis’e giremedi.

Şahin’in Meclis’e girememesi İYİ Parti’nin eski İzmir milletvekili Aytun Çıray’ı sevindirdi. Çıray, Twitter’danİdris Naim Şahin’i seçmeyen Ordululara teşekkür etmeyi bir görev kabul ederim” diye yazdı.

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