Eski ABD başkanı Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

Eski ABD başkanı Donald Trump, eski eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump’ın, New York’taki evinde 73 yaşında öldüğünü duyurdu.

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Eski eşinin vefatını kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımla duyuran Trump, şunları dedi: “İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric’ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!”

Çekya doğumlu Ivana Trump, 1977’de New York’ta dönemin en ünlü emlak yatırımcılarından Donald Trump’la evlenmişti.

2016’da Donald Trump’ın ABD başkanlığı adaylığını destekleyen Ivana Trump, 2017’de annelikle ilgili ‘Raising Trump’ adlı kitabı kaleme almıştı.