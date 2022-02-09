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Yaramazlara biraz batar!

Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellemeye çalışırken yaralayan genç serbest

Eskişehir’de eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellemek isterken yaralamasının ardından tutuklanan genç tahliye edildi.

Fotoğraf: AA

5 Şubat akşamı, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A.’yı (32) bıçakladığı sırada engellemek için araya giren 18 yaşındaki Hüseyin Ş. ayağından yaralanmış, arkadaşı Tolgahan Daşkıran çıkan arbedede Abdulkadir A.’yı sırtından bıçakla yaralamıştı.


AA’nın aktardığı Eskişehir başsavcılığından açıklamasında, şüpheli Tolgahan Daşkıran’ın (19) avukatının tutukluluğa itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İtiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, şüpheli Tolgahan Daşkıran’ın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir.”

Eşi ve kızını bıçaklayan adamı engellemeye çalışırken yaralayan genç tutuklandı

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