Eşi ve kızını bıçaklayan adamı engellemeye çalışırken yaralayan genç tutuklandı

Eskişehir’de eşini ve kızını bıçaklayan kişiyi engellemek isterken yaralayan genç tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde 5 Şubat akşamı, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkadir A, eşi, kızı ve kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Ş.’yi (18) bıçakla yaraladı. Bu sırada olay yerinde bulunan Tolga D. (19) arbedede Abdulkadir A.’yı sırtından bıçakla yaraladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Shanaz N. ve Abdulkadir A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Tolga D. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukatı Muhammet Serkan İleli, Tolga D. ile görüşmesini şöyle aktardı: “Tolga ile görüşmemde ‘Abi ben keşke evime gitseydim. Dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki anneme birisi şiddet uyguluyormuş gibi hissettim. Müdahale etmeyip evime gitseydim bu olayla hiç karşılaşmayacaktım‘ dedi. Kendisi çok üzgün.”

Tolga D.’nin annesi Nazire Kurt ile arkadaşı Hüseyin Ş. (Fotoğraf: AA)

‘Oğlumun tüm hayalleri yıkıldı’

Tolga D.’nin annesi Nazire Kurt, oğlunun yaralanan anne ve kızını kurtarmak için yardıma koştuğunu ifade ederek, “Benim oğlum her zaman kadına şiddete karşı bir insandı. Kavgayı ayırmak için gidiyor. İki kadının hayatını kurtarmak için olaya müdahil oluyor. Kim olsa aynısını yapar. Oğlumun tüm hayalleri yıkıldı. Ben oğlumu istiyorum” dedi.

Abdulkadir A. tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin Ş. ise olayı şöyle anlattı: “Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşımız Tolga ile buluştuk. Bu sırada bir erkeğin yerde bulunan kadını bıçakladığını gördük. Oraya doğru koştuk, ‘Dur‘ dedik durmadı. Kavgayı ayırmaya çalıştık. Abdulkadir A. beni ayağımdan bıçakla yaraladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.”