Esin Övet: Sosyal medya şebekliği artık çoğu insanın kanına girdi

Sonra diyorum ki, “Ayarlar bozuldu.”

Sonra diyorum ki, “Yok zaten bozuktu.”

Sonra yine diyorum ki, “Yok ya eskiden böyle bozuk değildi.”

Ve sonra yine diyorum ki, “Çünkü eskiden sosyal medya şebekliği yoktu.”

Bu resmen sosyal medya şebekliği artık çoğu insanın kanına girdi. Yaşı ne olursa olsun fark etmez. Bir kesim resmen şebek oldu şebek. Yeminle selfie’den midem bulandı teyze yüzünden. Kendimi bile bir arkadaşımla, eşimle dostumla çekmek istemedim, istemiyorum. Hoş benim ortamım selfie ortamına çok müsaitken çekmek istemedim.

Her şeyin bir yeri, yolu, yordamı vardır.. Huuuu ahali… Bir kendinize geliniz.

Heyyy insanımız.

Yahu nerede kaldı sizlerin duyarlılığı. Bir cenazede, bir taziye evinde, bir hastane ortamında böyle şeyler yapılmaz. Gülünmez, yüksek sesle konuşulmaz, selfie yapılmaz. Tuhaf hareketler sergilenmez.

Esin Övet’in yazısı