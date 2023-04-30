Esin Övet: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un da evlerini ayırdıklarını öğrendik.

Üzüldüm mü? Hiç yalan söyleyemeyeceğim aşırı üzüldüm.

Çünkü son yıllarda iyiden iyiye kaybettiğimiz; Sevgi, saygı, aşk, uyumlu çift, yakışan çift, mutluluk, güven gibi duyguların bana hissini yaşattığı son çiftimizi de kaybettiğimiz için.

Dile kolay 27 yıldır haklarında en ufacık kötü ve negatif bir şey duymadık. Her zaman parmakla gösterilen örnek ve güzel çiftti onlar.

Elbette sıkıntılı günler yaşadılar. Elbette kötü zamanlar geçirmişlerdir. Kolay mı? 27 yıl bir evin içinde mutlu olabilmek. Ama asla hissettirmediler.

Her zaman şık, zarif ve güzel gözüktüler.

Birbirene hiç saygısızlık yapmadılar. Dediğim gibi bize göstermediler.

Şimdi onların da ayrıldığını, evleri ayırdıklarını ve boşanacaklarını duymak üzdü haliyle.

Ve ne uzun birlikteliğe, ne evliliğe, ne sabra, ne anlayışa inancım kalmadı.

Bu son kaleyle birlikte bitti, gitti, kül oldu. Geçmiş olsun.

Esin Övet’in yazısı