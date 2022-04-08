Eşi benzeri olmayan eve yine alıcı çıkmadı: Fiyatı 301 milyon avroya kadar düştü

Tavanındaki Rönesans eseri freskle dünyada bir eşi daha olmayan İtalya’daki eve ikinci kez çıkarıldığı açık artırmada yine alıcı çıkmadı.

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İtalya’nın başkenti Roma’nın kalbindeki Villa Aurora, 16’ncı yüzyıldan kalma ‘dünya harikalarından biri’ olarak kabul edilen, daha büyük Villa Ludovisi’nin ayaktaki tek parçası.

İtalyan ressam Caravaggio’nın eseri mural tavan (duvar resmi) bu evi özel kılan ‘ayrıntı’. Çünkü dünyada tavanında bir Rönesans ustasının eseri freske sahip başka ev yok. Üç tanrı, Jüpiter, Neptün ve Plüton’un resmedildiği mural, kardinal Francesco Maria Del Monte tarafından 1597’de yaptırıldı.

Yönetmen Federico Fellini’nin ‘La Dolce Vita’sının (Tatlı hayat) ikonik caddesi Via Veneto’ya çok yakın konumdaki villa, açık artırmanın duyurulduğu mahkeme kararına göre bahçe dahil 2 bin 800 metrekarelik alana sahip.

Villa ilk olarak 471 milyon avroluk açılış fiyatıyla ocakta açık artırmaya çıkarıldı. Teklif veren olmayınca dün yeniden bu kez yüzde 20 indirimli fiyatı, 377 milyon avroya yeniden ilana çıktı. Ancak sonuç değişmedi.

Bu fiyata alıcı bulamaması anlaşılabilir bir durum olmakla birlikte, Sapienza Üniversitesi’nden modern sanat profesörü Alessandro Zuccari’ye göre yalnızca Carravagio’nun resminin değeri en az 310 milyon avro.

Mahkeme tarafından mülkün içindeki sanat eserini değerlendirmek üzere bilirkişi atanan Zuccari, Caravaggio’nun eserinin ‘modern çağın en büyük ressamlarından birinin yaptığı tek duvar resmi olması nedeniyle paha biçilemez’ olduğunu ifade etti.

Papa 15’inci Gregory’nin soyundan gelen Boncompagni Ludovisi ailesine ait Villa Aurora’nın varislerinden Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi’nin ölümü sonrası, mülk eşi Prenses Rita Boncompagni Ludovisi ve üç oğlu arasında uzun süren miras kavgasına neden olmuştu.

Bir sonraki satış denemesi 30 Haziran’da, bu kez 301 milyon avro istenecek. Yine talibi çıkmazsa prenses ve prensin üç oğlu fiyatı biraz daha kırmak zorunda kalacak. Şayet yine satmazsa dördüncü turda evin fiyatını bir hakim belirleyecek.

Prenses Rita Boncompagni Ludovisi villanın bahçesinde…

Prensesin avukatı Beniamino Milioto’nun verdiği bilgiye göre villayı almak isteyenlerin teklif verebilmesi için yüzde 10 depozitonun yanısıra satışı tamamlamak ve 10 milyon avroya mal olacak restorasyon için yeterli varlığı olduğunu da kanıtlaması gerekiyor

Milioto Microsoft’un kurucusu Bill Gates dahil villayla ilgilenen potansiyel alıcılar olduğunu ancak kimsenin teklif vermeye hak kazanmak için gerekli işlemleri yapmadı.

Üstelik evi alan kişi 2,75 metrelik Caravaggio freskinin dışında bahçedeki Michelangelo heykelinin ve Ludovisi ailesine Galileo tarafından hediye edilen teleskobun da sahibi olacak.