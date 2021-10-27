Eşi benzeri olmayan ev açık artırmaya çıkıyor: Açılış fiyatı 471 milyon avro

Dünyada İtalyan ressam Caravaggio’nın yaptığı tavan mural’ını (duvar resmi) barındıran tek ev, 471 milyon avrodan (5,2 milyar lira) başlayan fiyatla açık artırmaya çıkarılıyor.

Fotoğraf: repubblica.it

Sanat tarihçisi Claudio Strinati’nin verdiği göre, İtalya’nın başkenti Roma’nın kalbindeki villa Aurora, 16’ncı yüzyıldan kalma ‘dünyanın harikalarından biri’ olarak kabul edilen, daha büyük Villa Ludovisi’nin ayaktaki tek parçası.

Fellini’nin ‘La Dolce Vita’sının ikonik caddesi Via Veneto’ya çok yakın konumdaki villa, açık artırmanın duyurulduğu mahkeme kararına göre bahçe dahil 2 bin 800 metrekarelik alana sahip.

Ancak altı katlı bu villayı özel kılan şey tavanındaki İtalyan barok ressam Caravaggio’ya ait mural. Üç tanrı; Jüpiter, Neptün ve Plüton’un resmedildiği mural kardinal Francesco Maria Del Monte tarafından 1597’de yaptırıldı.

Sapienza Üniversitesi’nden modern sanat profesörü Alessandro Zuccari’ye göre yalnızca resmin değeri en az 310 milyon avro.

Mahkeme tarafından mülkün içindeki sanat eserini değerlendirmek üzere bilirkişi olarak atanan Zuccari Caravaggio, resminin ‘modern çağın en büyük ressamlarından birinin yaptığı tek duvar resmi olması nedeniyle paha biçilemez’ olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Wikipedia

Papa XV. Gregory’nin soyundan gelen Boncompagni Ludovisi ailesine ait Villa Aurora’nın satışının altında yatan hukuki sebeplere ilişkin ayrıntı açıklanmadı. Varislerden prens Nicolo Boncompagni Ludovisi’nin ölümü sonrası villa uzun süren miras tartışmasına neden olmuştu.

Villayı satın alacak kişinin 11 milyon avroluk restorasyon masraflarını karşılaması şart.