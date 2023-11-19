Esfender Korkmaz: Yargıtay kararından sonra BP sattı, çıktı

2020 yılı sonunda Volkswagen, Türkiye de Passat yatırım projesini iptal etmişti. Pandemiyi gerekçe göstermişti. Ancak sonradan gerçek ortaya çıktı.

Alman ekonomi dergisi, WirtschaftsWoche’ye; Volkswagen CEO’su Herbert Diess, “Türkiye’de kurulması planlanan fabrika projesinden şirket hissedarları Türkiye’deki siyasi durumdan endişe ettikleri için vazgeçildi” şeklinde bir açıklama yaptı.

Başkanlık sisteminden sonra güven sorunu, ekonomik istikrarı bozan, yerli ve yabancı sermayeyi ürküten bir sorun haline geldi.

Son örnek Anayasa Mahkemesi örneğidir.

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Mamafih Yargıtay kararından sonra;

Koç Holding, Ford ve LG Energi batarya üretim kararını iptal etti.

BP sattı, çıktı.

Üstüne vatandaşlık da verildiği halde yabancıların konut alımı yarı yarıya düştü.

HSBC’nin de daralma kararı aldığı konuşuluyor.

Cari açığın en doğru finansmanı doğrudan yabancı yatırım sermayesidir. Oysaki Türkiye’ye artık doğrudan yabancı yatırım sermayesi girmiyor, mevcutlar da çıkıyor.

Söz gelimi, ödemeler bilançosuna göre, Eylül ayında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 337 milyon dolar net çıkış oldu. Doğrudan yabancı sermaye güven duyarsa girer. Portföy yatırımları ise spekülatif fonlardır. Kâr bulduğu alanlara hızla girer ve çıkar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı