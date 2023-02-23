Esfender Korkmaz: Uzaktan eğitim popülist bir çözüm

AKP iktidarı açık öğretim üstüne bir de uzaktan eğitim getirdi. Uzaktan eğitim, pandemi ve depremden önce de vardı.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim, üniversite önünde yığılmalara getirilen popülist bir çözümdür. Ancak aynı zamanda ülke kaynaklarının kaybı, eğitim kalitesinin düşmesi ve ülke kalkınmasında eğitimin dışlanması demektir.

Deprem nedeniyle, hükümet yurtların kapanmasına ve uzaktan eğitim yapılmasına karar verdi. Uzaktan eğitim bir üniversite kontenjanının yüzde 30’u iken, şimdi yüzde 100’e çıkarıldı.

Dün ve bugün siyasi iktidarlar yüksek öğretim önünde birikmeye çözüm bulmak yerine açık öğretim ve uzaktan eğitim gibi popülist yolları tercih ettiler.

Türkiye bugün teknoloji üretemiyor. İhracatımız içinde ileri teknolojik ürünlerinin payı 2000’li yıllarda yüzde 6 iken şimdi yüzde 3’e geriledi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı