Esfender Korkmaz: Türkiye’nin yoksullaşmasının nedenlerinden biri verdiğimiz 730 milyar dolar cari açık

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Türkiye’nin yoksullaşmasının bir nedeni, 2003 yılından bu güne kadar verdiğimiz 730 milyar dolar cari açıktır. Cari açık bir ülkeden net kaynak çıkışı demektir.

Türkiye’nin yoksullaşmasının bir diğer nedeni özellikle başkanlık sisteminden sonra hükümete ve ekonomi yönetimine olan güven kaybından dolayı , tasarrufların çeşitli şekillerde yurt dışına çıkmasıdır. Söz gelimi Kasım ayında doğrudan yabancı yatırımlarda net çıkış var. MB ödemeler dengesinde kaynağı belli olmayan 14 ,7 milyar dolarlık bir döviz çıkışı var.

2. Halkın gelir dağılımı bozuldu, zengin daha zengin yoksul daha yoksul oldu. Çünkü;

Maaş ve ücretlerin reel satın alma gücü düştü.

Artışlar TÜİK TÜFE’ baz alınarak yapılıyor. Ama TÜİK,TÜFE ‘İTO geçinme endeksinden yaklaşık yüzde 35 oranında daha düşüktür. Yaşadığımız fiyat artışlarının da yaklaşık yüzde 50 daha düşüktür.

Aslında hükümet te bunu biliyor olacak ki; 2025 asgari ücret yüzde 30 oranında ve beklenen TÜFE’ ye göre artırıldı. Ama hükümet toplayacağı harçları ve cezaları yüzde 44 oranında artırdı.

Eksi reel faiz gelir dağılımını bozdu.

Türkiye de faizler eksi reel faiz seviyesinde olduğu için bankalara TL yatıranların tasarrufları eridi. Satın alma güçleri düştü. Banka karları arttı. Devlete borç verenler de hem borç verdiler, hem de eksi reel faiz kadar devlete enflasyon vergisi ödemiş oldular.

Esfender Korkmaz’ın yazısı