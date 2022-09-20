Esfender Korkmaz: Türkiye’nin ŞİÖ’ye üye olması şaibe barındırıyor

AB’den kazanıp, Rusya ve Çin’e veriyoruz.

2021 yılında da Türkiye Rusya’dan 27,5 milyar dolarlık ithalat yaptı, 5 milyar dolarlık ihracat yaptı. 22,5 milyar dolar açık verdik.

Rusya’dan 2021 ithalatımız içinde 23,6 milyar dolar gizli veri olarak geçiyor. Bu kalem enerji ithalatını kapsıyor. Ayrıca Demirçelik, metal eşya, kömür ve kauçuk ithal ediyoruz.

Buna karşılık Rusya’ya, meyve-sebze, giyim eşyası, deniz mahsülü ve plastik eşya ihraç ediyoruz.

Rusya ile olan dış ticaret açığını azaltmanın yolu, doğalgaz fiyatlarını ucuzlatmak olabilir. Türkiye Rusya’dan doğal gazı, daha pahalı alıyor. AB’nin alternatif doğal gaz arayışı ve Rusya’dan gaz ithalatını kesmesi Türkiye için bu imkanı verecektir.

Çin’e ihracatımız; demir ve demir dışı diğer metaller, yaş meyve ve sebze, mobilya kağıt ve orman ürünleridir. İthalatımız ise; elektronik ve elektrikli aletler, gemi ve deniz araçları, mobilya, tekstil, kauçuk eşya, bisiklet gibi, önemli kısmı Türkiye’de üretilen mallardır.

Eğer Çin’den ithalata kota ve vergi getirirsek, Rusya ile gaz fiyatlarını ayarlarsak, dış ticaret açığımız yarı yarıya düşer.

Özetle; Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olması eksen değişikliği demektir. Dahası çok şaibe barındırıyor. Buna siyasi iktidar karar veremez. Halk oylaması ile halkın karar vermesi gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı