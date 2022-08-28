Esfender Korkmaz: Türkiye’deki krizin bir nedeni de sektör arasındaki dengenin bozulmasıdır

Merkez Bankası verilerine göre;

*Ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 34,25’tir. Yani bankalar MB’dan aldıkları fonları satarak, bu kredilerden yüzde 263 kâr sağlıyor;

*Ortalama tüketici kredisi faizi yüzde 31,6’dır. Yani bankalar bu kredilerden de yüzde 243 kâr sağlıyor.

*Ortalama ticari kredi faizi yüzde 25,87 dir. Bankalar bu kredilerden de yüzde 199 kâr sağlıyorlar.

Bu durumda finans sektörü, reel sektör için haksız rekabet oluşturuyor.

Türkiye’deki krizin bir nedeni de sektör arasındaki dengenin bozulmasıdır.

Kalkınma politikalarında, ekonomide sektörler arası denge kurulması gerekir. Söz gelimi borsa aşırı şişerse, reel sektörü temsil etmekten uzaklaşır. Dünyada yaşanan krizlerin -2009 krizi dahil- çoğu bu nedenle ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de Sermaye Piyasası ve Borsa spekülasyon alanıdır. Reel sektörü temsil etmekten uzaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı