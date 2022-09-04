Esfender Korkmaz: Türkiye son on yılda demokraside ‘dramatik’ düşüş yaşayan ülkeler arasında üçüncü

Diktatörler ve otokratlar; ”son on beş yılda, kendi siyasi ve ekonomik güçlerinin yanı sıra demokrasilerden gelen baskının azalmasıyla güçlenerek kendileri için daha elverişli bir ortam yarattılar. Otokrasiler ideolojiye ve insan refahına dayanmıyor. Bunun yerine, otokratların suistimalleri üzerindeki kontrolleri en aza indirmeye ve iktidardaki hakimiyetlerini sürdürmeye yönelik ortak çıkarlarına dayanıyor. Bu düzen tarafından yönetilen bir dünya, gerçekte silahlı çatışmalar, kanunsuz şiddet, yolsuzluk ve ekonomik dalgalanmalarla dolu bir düzensizlik olacaktır. Bu tür küresel istikrarsızlık ve güvensizlik, insan yaşamında önemli bir maliyete sahip olacaktır.”

Türkiye Freedom House endeksinde siyasi haklar ve sivil özgürlükler alanında 2017 yılına kadar kısmen özgür bir ülke iken, 2017 Ohal ve Başkanlık sistemi sonrasında özgür olmayan ülkeler statüsüne geriledi.

Türkiye dünyada son on yılda demokraside dramatik düşüş yaşayan ülkeler arasında üçüncü sıradadır.

Eğer insanlık aklını başına almaz ise; dünyada yeni Hitlerler çıkmaya başladı. Daha da çıkar.

Türkiye’de demokrasinin geldiği yer ise hem üzüyor, hem de utandırıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı