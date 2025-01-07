Esfender Korkmaz: Türkiye şartlarında, faiz kur politikasında yapılması gerekenler

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Uluslararası fonlar, toplam fonun bir kısmını yüksek kazanç için riskli ülkelere sıcak para olarak gönderir. Ama sıcak para da en ufak bir sorun olursa bir gecede çıkar. Çıkınca da kur artar ve kriz derinleşir.

Bugünkü siyasi iktidar ekonomiyi yönetemiyor. Her şeyden önce ekonomi yönetimi finansçıların elindedir. 2001 krizinde İMF’nin Türkiye’ye gönderdiği Kemal Derviş ekonomistti. ABD başkanlık danışmanlarının çoğu Nobel almış iktisatçılardır. Ak Parti iktidarında ekonomi daha çok kan kaybedecektir.

Türkiye şartlarında; faiz kur politikasında yapılması gerekenler;

Faizler her zaman yüzde 5 reel faiz seviyesinde tutulmalıdır.

Dalgalı kur politikası yerine bir geçiş süreci içinde yarı sabit kur politikasına geçilmelidir.

MB reel kur endeksi için, 2003 baz yılını bırakıp, 2024 yılını baz yılı almalıdır.

Dolar kuru, TL enflasyonu – dolar enflasyonu kadar artırılarak, kur dengesi gözetilmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı