Esfender Korkmaz: Türkiye 715,7 milyar dolar cari açık verdi

Bu sene Ağustos ve Eylül aylarında dış ticaret açığı, önceki aylara göre azaldı. Eylül ayında ödemeler bilançosu cari fazla verdi.

Cari açık Türkiye’nin her dönemde en önemli ekonomik sorunu olmuştur. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi olmadığı için cari açık dış borçla finanse edilmiştir. Döviz ihtiyacı artmış ve bu da kur artışı ve enflasyona yansımıştır.

En önemlisi de cari açık kaynak çıkışı demek olduğu için ülkemiz topyekûn yoksullaşmıştır.

Türkiye 2003 yılından 2023 yılı Eylül ayına kadar geçen 20 yıl 9 ayda 715,7 milyar dolar cari açık verdi. Bu açığın içeride katma değer yaratma oranı en fazla yüzde 20’dir. Zira ihracat malı üretiminde ithal girdi oranı yüksektir. Ayrıca yatırım malı ithalatının da yüzde 90’ı mevcut yatırımların amortismanı için yapılmıştır. Kısaca cari açığa neden olan ithalat içeride düşük oranda bir katma değer yaratmıştır. Cari açık kaynak kaybı ve yoksullaşma yaratmıştır.

Eylül ayında cari fazla vermemiz sevindirici bir sonuçtur. Bu sonucu hükûmetin yaptığı gibi, uçtu kaçtı bağlamında değerlendirirsek, sonuç alamayız. Önemli olan; Eylül ayındaki cari fazla devam eder mi? Bundan sonra Türkiye cari fazla veren bir ülke mi olacaktır? Bu sorulara doğru cevap verebilmek için Eylül ayında neden cari fazla oluştu sorusuna cevap vermek gerekir?

Esfender Korkmaz’ın yazısı