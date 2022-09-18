Esfender Korkmaz: Toplumun devlete güveni kayboldu

Demokrasilerde devlet yönetimi halk tarafından geçici olarak seçilen iktidarlara verilmiştir. Tarihte ve bu gün hiçbir iktidar ülke nüfusunun yüzde onu kadar mülteci olup olmadığı tartışmalı olan bir nüfusa devlet imkanlarını tahsis etmemiştir. Tek başına bu örnek iktidarın devleti kendi malı gibi gördüğünün bir göstergesidir.

Çete iddiaları, çete mensupları ile hükümetin ve destekçilerinin diyaloğu, devletin nasıl kullanıldığına dair toplumu rahatsız eden şaibeler oluşmasına neden oldu. Toplumun devlete güveni kayboldu.

Siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak istiyorsak, önce devleti denetime açık, liyakat esaslı, tarafsız ve kurumsal devlet haline getirmek zorundayız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı