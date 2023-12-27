Esfender Korkmaz: Sıcak para tuzağı

Son bir ay içinde Borsaya ve Tahvile 3,3 milyar dolar girdi. Bakan döviz borçlanmaya ihtiyacımız yok dedi. Buna karşılık, gayrimenkul satışı dışında, doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmedi, tersine çıktı.

Çin gibi bazı ülkeler, doğrudan yabancı yatırım sermayesine öncelik verdi. Bu tür sermaye Çin’e teknoloji götürdü. Katma değer yarattı. Köyden kente emek göçü sağladı. İstihdam yarattı. Çin cari fazla verdi.

Dahası Çin’de doğrudan yabancı yatırım sermayesi sıfırdan fiziki yatırım yaparken, Türkiye ye doğrudan yabancı yatırım sermayesi sıfırdan fiziki yatırım yapmadı mevcut ve karlı işletmeleri ve bankaları satın aldı. Çünkü sıcak para ve kırılganlık yüksek olan bir ekonomide, yerli veya yabancı sermaye açısından sıfırdan yatırım yapmak risklidir.

Geldiğimiz yerde, bizim gibi hükümetleri bilinçsiz olan ülkeler, spekülatif sermaye ve doğrudan yabancı yatırım sermayesi ayırımı yapmadığı için kriz yaşıyor. Kriz yaşayan iki ülkeden birisi, Arjantin, birisi de biziz. Zaten Dünya da bize kriz ikizleri diyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı