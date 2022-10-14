Esfender Korkmaz: Sıcak para iktidarı rehavete sokmuştu

Türkiye’nin dününü ve bu gününü bitiren , portföy yatırımları da dediğimiz sıcak para oldu. 2012 de portföy yatırımlarında giriş 41 milyar dolara çıktı. AKP iktidarının ilk dönemlerinde doğrudan yabanı yatırım sermayesi ve portföy yatırımları olarak gelen yabancı sermaye döviz arzının artmasına ve TL’ nin değer kazanmasına neden oldu. Söz gelimi 2007 yılın da TL yüzde 28 oranın da daha değerli idi. Bu gün yüzde 46 oranında daha düşük değerdedir. Değerli TL nedeni ile , ithalat ucuzladı ve arttı. İçerde iplik ve deri gibi aramalı üreten fabrikalar kapandı. Büyüme oldu . İktidar rehavete kapıldı ve gününe baktı. Üretim ithalata bağımlı bir yapı kazandı. Üretimin dışa bağımlı olmasının ülkeyi bugünkü krize getirebileceğini göremedi

Bu yanlışta , 2018 yılına kadar AKP iktidarın da görev yapan herkesin payı var. Bu gün TL düşük değerde ama bu defa da güven sorunu olduğu için ara mallarında ithal ikame yatırımları yapılmıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı