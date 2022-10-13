Esfender Korkmaz: Seçimlere kadar dış borçlarda temerrüde düşeceğiz

Rusya’dan savaş nedeni ile Almanya’dan kışı geçirmek için gelen Turist Türkiye için ilave bir imkan yarattı. Ama bu imkanın yine bu sene oluşacak 50 milyar dolar üstündeki cari açıktaki payı düşük kalır.

Öte yandan; Merkez Bankası rezervlerinin eksi olması da, dış borçlarda temerrüt riskini artırdı.

Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borçları ve artı cari açığı 230 milyar dolardır. Bu borçları “Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmekle” çeviremeyiz.

Eğer hükümet işi ciddiye alıp, İMF’ye gitmez, bir istikrar programı hazırlamaz ise yüzde 60-70 olasılıkla seçimlere kadar dış borçlarda temerrüde düşeceğiz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı