Esfender Korkmaz: Seçimi ertelerse AKP kalmaz

Siyasi iktidar, projelerini önce dillendiriyor. Nabız yokluyor. Aynı zamanda kamuoyunu alıştırıyor. Sonra uygulamaya geçiyor. Seçimlerin deprem nedeni ile ertelenmesi tartışılması da bu taktiğin bir parçasıdır.

Seçimleri ertelemenin hukuki altyapısı var mı? Önemli değil. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının olmadığı ve Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Belediye başkanlığı seçimlerinde aldığı kararlarının hala tartışıldığı bir ortamda, iktidar isterse seçimi de erteler.

Erteleme olursa, bunun topluma getireceği siyasi, sosyal ve ekonomik maliyet yüksek olur. AKP iktidarı da bu maliyetin altından kalkamaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı