Esfender Korkmaz: MB reel faize geçse bile, tek başına faiz istikrar sağlamaz

Dün Merkez Bankası beklentilere birebir uyarak gösterge faizini yüzde 45 yaptı. Ancak;

6 aylık tahminlere göre yine reel faiz yok.

MB reel faize geçse bile, tek başına faiz istikrar sağlamaz.

*Demokratik, hukuki ve güven altyapısını yeniden oluşturmak gerekir.

*Faiz politikasının, diğer iktisat ve maliye politika araçları ile birlikte ve koordineli kullanılması gerekir. Ama hükûmet seçim nedeni ile bütçede ve kamu harcamalarında mali disipline izin vermez. Kobi ve esnaf kredilerinden vazgeçmez.

Türkiye sürekli nominal faizi konuşuyor. Gerçekte yüksek enflasyon nominal faizlerde yanılgıya neden olur. Bu nedenle enflasyonun etkisini bertaraf etmek ve reel faizi konuşmak gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı