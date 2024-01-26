Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: MB reel faize geçse bile, tek başına faiz istikrar sağlamaz

Dün Merkez Bankası beklentilere birebir uyarak gösterge faizini yüzde 45 yaptı. Ancak;

6 aylık tahminlere göre yine reel faiz yok.


MB reel faize geçse bile, tek başına faiz istikrar sağlamaz.

*Demokratik, hukuki ve güven altyapısını yeniden oluşturmak gerekir.

*Faiz politikasının, diğer iktisat ve maliye politika araçları ile birlikte ve koordineli kullanılması gerekir. Ama hükûmet seçim nedeni ile bütçede ve kamu harcamalarında mali disipline izin vermez. Kobi ve esnaf kredilerinden vazgeçmez.

Türkiye sürekli nominal faizi konuşuyor. Gerçekte yüksek enflasyon nominal faizlerde yanılgıya neden olur. Bu nedenle enflasyonun etkisini bertaraf etmek ve reel faizi konuşmak gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

SON HABERLER

TMSF bir varlığı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 5 milyon 75 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Dolar/TL kurunda yeni rekor

Dolar/TL kuru sabah 30,6496’ya yükselerek rekor kırarken, avro/TL kuru 33,5221’e çıkarak rekor tazeledi.