Esfender Korkmaz: Kur endeksi doğruyu göstermiyor

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Kur endeksi doğruyu göstermiyor.

2024 yılında Euro yüzde eksi 20,09 oranında, Dolar yüzde eksi 16,71 oranında değer kaybetti. Dolar Euro’ya karşı değer kazandı.

Aslında bir dolar bir Euro’dan oluşan döviz sepetine göre hazırlanan MB reel kur endeksinde baz yılı 2003 yılıdır. Aradan 21 sene geçti. 2003 yılında Dolar Endeksi (USDX), o yıl başında 100 seviyesinde iken yıl içinde 85 seviyeye kadar geriledi. Bugün dolar endeksi 108,7’dir. Türkiye’de de 2003 doları ile bu günkü doların satın alma gücü farklıdır.

2024 yılında kurlarda aşırı dalgalanma olmadı. Bu nedenle MB 2024 yılını baz yılı olarak almalı ve yeni bir reel kur endeksi hazırlamalıdır.

Borsa spekülasyona açıktır.

2024 yılında BİST 100 endeksi, eksi 10,85 oranında reel kayıp getirdi. Reel faizler eksi olunca, borsaya talebin artması ve borsanın kazandırması gerekiyor. Ama olmuyor, çünkü;

Borsa aşırı kırılgandır. Borsanın aşırı kırılgan olmasının birçok nedeni vardır;

Türkiye’de borsa manipülasyona açıktır. Yasal altyapıda eksiklik vardır. Şirketlerin borsaya açılması ve denetimi konusunda kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar konuşuluyor. Bunlar borsaya zarar veriyor. Sermaye piyasası daha şeffaf hale getirilmelidir.

Ekonomi yönetimi; kamu harcamalarında popülizmi önleyemeyince, bu defa vergileri artırdı, yatırım teşviklerini kıstı, yatırımlar durdu ve sanayi sektöründe daralma başladı. Şirket karları azaldı. Borsa güven kaybetti.

Dahası hükümete ve yönetime olan güven de düşüktür.

Esfender Korkmaz’ın yazısı