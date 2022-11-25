Esfender Korkmaz: Krize rağmen hükümet istikrar programı yapmıyor

Dikkat edersek Türkiye’ye olan dış güven 2013 yılından sonra hızla düşmeye başlamış. Bunun nedenleri;
*17-25 Aralık yolsuzluk iddiası olaylarının, dışarda devleti paylaşma kavgası olarak algılanması.
*2015 darbe teşebbüsü güven sorununu artırdı ve arkasından Ohal uygulaması da anti demokratik uygulamalara sahne oldu.
*Başkanlık sistemi ile otokrasi tırmandı.
*Teokrasi baskısı oluştu.
*AB, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi raporlarında, Türkiye’nin hukukun üstünlüğünde geri düştüğünü açıkladı.
*Erdoğan, Şanghay’a üye olmak istediğini açıkladı. Batı ile ilişkiler zayıfladı.
*Nihayet, ekonomik kriz var ve fakat hükümet istikrar programı yapmıyor.