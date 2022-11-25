Esfender Korkmaz: Krize rağmen hükümet istikrar programı yapmıyor

Dikkat edersek Türkiye’ye olan dış güven 2013 yılından sonra hızla düşmeye başlamış. Bunun nedenleri;

*17-25 Aralık yolsuzluk iddiası olaylarının, dışarda devleti paylaşma kavgası olarak algılanması.

*2015 darbe teşebbüsü güven sorununu artırdı ve arkasından Ohal uygulaması da anti demokratik uygulamalara sahne oldu.

*Başkanlık sistemi ile otokrasi tırmandı.

*Teokrasi baskısı oluştu.

*AB, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi raporlarında, Türkiye’nin hukukun üstünlüğünde geri düştüğünü açıkladı.

*Erdoğan, Şanghay’a üye olmak istediğini açıkladı. Batı ile ilişkiler zayıfladı.

*Nihayet, ekonomik kriz var ve fakat hükümet istikrar programı yapmıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı