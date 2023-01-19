Esfender Korkmaz: Konut popülizmi

Baştan beri AKP Hükümetleri, konut sektörünü rant alanı olarak kullandı. Aynı zamanda, TOKİ kanalı ile bazı müteahhitlere ve kamuoyunda tartışılan bazılarına gelir ve servet transferi yaptı.

Görevi sosyal konut yapmak olan TOKİ’ ye imar yapma yetkisi de verildi. Müteahhitler belediyelerden imar izni almak için bir yıl uğraşıyor. TOKİ altyapısına bakmadan, çevre problemine bakmadan, bir gecede proje onaylıyor. Devlet kendi eliyle piyasada haksız rekabet yaratıyor, TOKİ tekeli oluşturuyor.

Bunun içindir ki; 2022’de inşaat sektörü birinci ve ikinci çeyrekte GSYH’ büyümenin çok altında kaldı ve 3.çeyrekte de yüzde 14,1 oranında daraldı.

Hükümet kamu bankalarını da konut popülizminde kullanıyor. Ucuz kredi ile komut edindirme diyor ve fakat konut fiyatları bir gecede fırlıyor.

Hükümetin yanlış konut politikasına pandemi de eklenince konut fiyatları balon yaptı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı